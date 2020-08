Viviana Parisi, il legale: «Ferite compatibili con una caduta dall’alto». Il medico legale: «Lui ha chiuso il caso, non sappiamo cosa è successo» – L’intervista (Di mercoledì 12 agosto 2020) «Il corpo di Viviana Parisi non presenta nessuna ferita da arma da taglio o da arma da fuoco ma solo Ferite compatibili con una caduta. Sicuramente non è stata colpita con un’arma». A dirlo è il legale della famiglia Mondello, Pietro Venuti, anticipando quanto affermato dal loro consulente di parte dopo l’autopsia effettuata sul corpo di Viviana Parisi, la dj di 43 anni trovata morta nelle campagne di Caronia, in Sicilia. «Il marito è sconvolto, lei stava leggendo la Bibbia» «Il marito in questo momento è sconvolto, l’ha riconosciuta dagli abiti e dall’anello nuziale. Il nostro appello è che chi ha visto qualcosa, parli. ... Leggi su open.online

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Corriere : Viviana, parla l’entomologo Vanin: morta sul luogo del ritrovamento. Abbiamo escluso spari e coltellate - Tg3web : I primi risultati dell'autopsia non chiariscono come è morta Viviana Parisi, trovata senza vita sabato scorso nelle… - Notiziedi_it : Viviana Parisi, “ferite compatibili con una caduta, non è stata colpita con un’arma” - _poisonia : RT @calarco_elisa: Il solito giornalismo da 4 soldi: “Viviana Parisi prendeva psicofarmaci”. E quindi?! A quale conclusione dovremmo arriva… -