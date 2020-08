Viviana Parisi: giallo sulla chiamata anonima nel giorno della sua scomparsa (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si è conclusa ieri in tarda serata l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la giovane dj torinese di 43 anni, in un primo momento scomparsa insieme al figlio Gioele di 4 anni – per il quale sono ancora attive le ricerche – e successivamente trovata poi morta nei boschi di Caronia. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, tra i tanti elementi che non tornano e che sono al vaglio degli inquirenti ci sarebbe anche una telefonata anonima giunta al 112 il giorno stesso in cui la Parisi è scomparsa. Viviana Parisi: aperte tutte le piste Troppi vuoti, troppi elementi che non tornano e un quadro quanto mai incerto, senza alcun punto fermo. Nemmeno dopo l’approfondita autopsia sul corpo di ... Leggi su thesocialpost

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caronia, proseguono le ricerche del piccolo Gioele - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - BabboMatteo : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - dorinileonardo : RT @beatrix_bix: Il padre di Viviana Parisi: 'Era in cura e mi diceva non sono pazza'. L'avvilimento di doverlo dire. Sono depressa, non… -