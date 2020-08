“Viviana Parisi era in cura, prendeva psicofarmaci”: l’avvocato del marito non esclude l’omcidio-suicidio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Viviana Parisi, l’ipotesi di omicidio suicidio e la ricerca dei testimoni Continuano le indagini sulla morte di Viviana Parisi, la dj siciliana trovata senza vita sabato 8 agosto nel bosco di Caronia (Messina) a circa 500 metri dal luogo dove era scomparsa cinque giorni prima. In seguito ai primi risultati dell’esame autoptico effettuato ieri, martedì 11 agosto, il medico legale ha affermato che per il momento non è possibile escludere “nessuna pista”, e che cioè bisogna considerare ancora tutte le ipotesi messe in campo dagli inquirenti sulla morte di Parisi e sulla scomparsa del figlio di 4 anni, Gioele. La prima è quella di un incidente sulla strada rupestre che la donna ha percorso dopo lo scontro con un furgone sull’autostrada ... Leggi su tpi

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caronia, proseguono le ricerche del piccolo Gioele - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - Notiziedi_it : Viviana Parisi, l'avvocato della famiglia: «Stiamo seguendo l'ipotesi del suicidio». Si cerca Gioele in un pozzo - pensieri_lenti : RT @beatrix_bix: Il padre di Viviana Parisi: 'Era in cura e mi diceva non sono pazza'. L'avvilimento di doverlo dire. Sono depressa, non… -

