Viviana Parisi era in cura in strutture pubbliche e prendeva psicofarmaci: 'Era turbata, ma dolcissima con il figlio' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non si fermano le ricerche del piccolo Gioele, il figlio di Viviana Parisi scomparso insieme alla mamma dopo un incidente in autostrada in provincia di Messina . La dj è stata trovata cadavere e ora ... Leggi su leggo

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Caronia, proseguono le ricerche del piccolo Gioele - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - antonello_fresu : RT @Corriere: Viviana, parla l’entomologo Vanin: morta sul luogo del ritrovamento. Abbiamo escluso ... - DaniBailo : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. -