"Viviana è morta dove l'abbiamo trovata. Escludo spari o coltellate"

"Diciamo che probabilmente la signora è morta nel luogo del ritrovamento. Cioè, non è stata uccisa altrove. Per il resto bisognerà attendere i risultati delle analisi delle molte informazioni raccolte. C'è l'esame istologico per vedere le eventuali infiltrazioni, quello tossicologico per capire se aveva assunto qualcosa, quello entomologico che faccio io per stabilire i tempi del decesso...Poi bisognerà mettere tutto insieme e tirare le fila". A parlare al Corriere della Sera è Stefano Vanin, entomologo forense che ha studiato per tre ore il corpo di Viviana Parisi, la dj 43enne trovata morta l'8 agosto nella boscaglia di Caronia.

