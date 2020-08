Vittima di razzismo a Vicenza? No, il violento era lui. Ed è stato arrestato (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un atto di presunto razzismo e violenza da parte delle forze dell'ordine che si sta rivelando la più classica delle fake news. È stato convalidato, infatti, l'arresto del 21enne di origini cubane bloccato per il collo da un agente lunedì a Vicenza dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità e poi arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È stato rimesso in libertà in attesa del processo a settembre. La vicenda aveva fatto discutere dopo che nei giorni scorsi il video che ritraeva un poliziotto di Vicenza mentre prendeva per il collo un ragazzo cubano era stato postato su Instagram da un amico che lo aveva denunciato come un episodio di ... Leggi su iltempo

