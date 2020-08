Virus, Speranza alle Regioni: 'Obbligo di test o tampone negativo per chi rientra in Italia' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Certificazione di un test molecolare o antigene negativo fatto nelle ultime 72 ore o Obbligo di ampone entro 48 ore dal rientro in Italia. È la soluzione che il ministro della Salute Roberto Speranza ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Virus Speranza Covid, quattro scenari di rischio per l'autunno. Il piano anti-virus di Speranza L'HuffPost Coronavirus, test e mascherine obbligatorie anche all’aperto: il piano del governo

Obbligo di mascherina all’aperto e chiusura di piazze e locali per fermare i contagi da coronavirus. È il piano che il governo sta mettendo a punto se la curva epidemica continuerà a salire, come sta ...

Coronavirus, Regione Umbria, pronti a monitorare arrivi

“Nell’attesa di una direttiva nazionale che, si spera arrivi a breve, la Regione Umbria ha già predisposto una propria ordinanza finalizzata a monitorare gli arrivi in Umbria di soggetti provenienti d ...

