Virtus Roma, nuovo rinforzo: ecco l'americano Beane Jr. (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma - La Virtus Roma si assicura Anthony Beane Jr ., guardia statunitense di 188 cm per 86 kg, lo scorso anno in Belgio con lo Spirou Charleoi. Nato a Normal, Illinois, il 6 maggio 1994, in Europa ... Leggi su corrieredellosport

VirtusRoma : ?? Altro giro, altro annuncio! ?? Oggi è il turno di @JAB2512! ?? Comunicato ufficiale ?? - AdrienBauer : RT @VirtusRoma: ?? Altro giro, altro annuncio! ?? Oggi è il turno di @JAB2512! ?? Comunicato ufficiale ?? - LegaBasketA : RT @VirtusRoma: ?? Altro giro, altro annuncio! ?? Oggi è il turno di @JAB2512! ?? Comunicato ufficiale ?? - Roberto59232598 : RT @VirtusRoma: ?? Altro giro, altro annuncio! ?? Oggi è il turno di @JAB2512! ?? Comunicato ufficiale ?? - MatteoCiru : Sogno la polisportiva AS Roma, con @friedkingroup che compra la Virtus e Alessandro Barnaba che fonda una squadra d… -