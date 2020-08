Vincenzo Salvati dirigerà la scuola forense dell’Ordine Avvocati di Nola (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’avvocato Vincenzo Salvati è nominato direttore della Fondazione Bruniana, la scuola forense istituita dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola per la formazione professionale obbligatoria degli Avvocati e dei praticanti. Gli altri membri del nuovo direttivo sono Carmine Panarella (vicedirettore), Paola Iannelli (vicedirettore), Giusy Lanzaro (segretario), Gaetano Perillo (tesoriere). L'articolo Vincenzo Salvati dirigerà la scuola forense dell’Ordine Avvocati di Nola proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

L'avvocato Vincenzo Salvati è nominato direttore della Fondazione Bruniana, la scuola forense istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola per la formazione