Vietato scherzare su Maometto: scontri in India per un post su Fb che ha irritato gli islamici (Di mercoledì 12 agosto 2020) Su Maometto non si scherza e non si ironizza, soprattutto in un Paese, come l’India, in cui il conflitto con gli islamici e l'”islamofobia” sta diventando un fenomeno sempre più preoccupante. India e Islam, un rapporto ormai difficile Violenti scontri si sono registrati a Bangalore, nell’India meridionale, dove circa 600 membri della comunità musulmana sono scesi in piazza per contestare un post diffuso su Facebook e considerato offensivo nei confronti del Profeta Maometto. Negli scontri avrebbero peso la vita almeno 3 civili, mentre 60 poliziotti sarebbero rimasti feriti. Inoltre la autorità hanno arrestato 110 persone per aver appiccato incendi, per attacchi a pubblico ufficiale e lancio di ... Leggi su secoloditalia

