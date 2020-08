Vicenza, cubano preso per il collo: sindacato Sap contro mass media schierati, governo e associazioni antipolizia (Di mercoledì 12 agosto 2020) Le parole di Stefano Paoloni, Segretario Generale del sindacato Autonomo di Polizia, in aperta polemica col governo, con i mass media schierati a senso unico e con le sinistre antipolizia e pro migranti Leggi su firenzepost

Adnkronos : #Vicenza, poliziotto ripreso mentre prende per il collo cubano - MediasetTgcom24 : Vicenza, convalidato arresto cubano preso al collo da un poliziotto #vicenza - DavidRo59411925 : RT @ultimenotizie: Il giudice del Tribunale di #Vicenza ha confermato l'arresto del 21enne cubano accusato di violenza e resistenza a pubbl… - IoeCasc : RT @GiancarloDeRisi: Vicenza. Protesta annunciata dai centri sociali per il poliziotto che ha immobilizzato un ragazzo cubano con la presa… - LucaNameiswolf : RT @ultimenotizie: Il giudice del Tribunale di #Vicenza ha confermato l'arresto del 21enne cubano accusato di violenza e resistenza a pubbl… -

VICENZA – «Il partito dell’antipolizia ha colpito ancora. Deridere e aggredire un poliziotto non crea rassegna stampa, un braccio al collo sì. Servono telecamere sulle divise e nuovi protocolli operat ...Continuano a far discutere le immagini dell'agente di polizia di Vicenza che, per fermare un giovane cubano che si rifiutava di farsi identificare dal pubblico ufficile e tentava la fuga, lo placca al ...