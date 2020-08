Vicenza, bambina di 2 anni precipita dal terzo piano: “È salita su una sedia” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vicenza, bambina di 2 anni cade giù dal terzo piano Una bambina di 2 anni e mezzo è caduta dal terzo piano della sua abitazione a Piovene Rocchette (Vicenza) nel primo pomeriggio di ieri, 11 agosto. Ora la piccola si trova ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni la bambina sarebbe salita su una sedia per poi precipitare giù dal balcone da un’altezza di almeno 6-7 metri. La bambina è stata soccorsa da un’ambulanza dell’ospedale di Santorso e poi dall’elisoccorso che ha trasportato la piccola nel reparto di terapia ... Leggi su tpi

Ore di grande ansia per una famiglia ghanese di Piovene Rocchette, la cui figlia è precipitata oggi dal terzo piano di un condominio in via Nazario Sauro, in pieno centro della cittadina dell’Alto Vic ...Nel vicentino una bambina di 2 anni è mezzo è stata ricoverata all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove si trova in gravissime condizioni. La causa: una caduta dal terzo piano. L’incidente sarebbe av ...