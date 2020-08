Vicenza | bambina cade dalla finestra di casa a neanche 3 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una bambina cade dalla finestra di casa sua. La piccola precipita dopo che né la mamma né il papà la tengono sotto controllo. Ancora una volta una finestra lasciata aperta si rivela fatale per un bimbo. A Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, avviene un dramma che riguarda una femminuccia, una bambina che cade dalla … L'articolo Vicenza bambina cade dalla finestra di casa a neanche 3 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Ancora una volta una finestra lasciata aperta si rivela fatale per un bimbo. A Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza, avviene un dramma che riguarda una femminuccia, una bambina che cade dalla fi ...Ore di grande ansia per una famiglia ghanese di Piovene Rocchette, la cui figlia è precipitata oggi dal terzo piano di un condominio in via Nazario Sauro, in pieno centro della cittadina dell’Alto Vic ...