Vettel, nuovo telaio a Barcellona (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sebastian Vettel avrà a disposizione un nuovo telaio nel prossimo GP a Barcellona. A confermarlo è stato il responsabile Ingegneria telaio della Ferrari, Simone Resta. “La SF1000 non presenterà aggiornamenti ci sarà invece una novità per quanto riguarda i telai a disposizione dei piloti. Infatti, abbiamo deciso di sostituire quello di Sebastian dopo che nella consueta analisi fatta alla fine del secondo weekend di Silverstone si è evidenziata una piccola anomalia causata da un violento passaggio su un cordolo: nulla di particolarmente rilevante in termini di prestazione ma non c’erano motivi per non procedere in questo senso”. Questa la spiegazione ufficiale della Ferrari, non quindi un aggiornamento di prestazione, ma una semplice ... Leggi su sport.periodicodaily

