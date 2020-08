“Vestiva in maniera terribile. Ruud van Nistelrooy si lamentava di lui”: il retroscena su Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cristiano Ronaldo è approdato al Manchester Utd il 12 agosto 2003, appena maggiorenne. Eddie Johnson, ex calciatore delle giovanili dei Red Devils, ha ricordato il primo impatto con il portoghese al podcast ‘The Broken Metatarsal’: “È comparso all’entrata di Carrington e mi ricordo di averlo visto e di aver pensato ‘e chi è questo ragazzino?’ Era vestito in maniera terribile. Aveva una maglia a collo alto e jeans stretti e scoloriti. Qualcuno mi ha detto che era Ronaldo, il nuovo acquisto, e poi ci siamo andati ad allenare. Io ero ancora molto giovane, ma mi allenavo con la prima squadra e abbiamo fatto il riscaldamento 5 contro 2 e lui ha fatto subito un tunnel a uno degli altri ragazzi. Lo ha confuso così tanto che gli ha fatto ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : “Vestiva maniera Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera