Verstappen: “Potremmo vincere qualche GP, per il mondiale è dura” (Di giovedì 13 agosto 2020) A ventiquattro ore dalle prime libere a Barcellona, Max Verstappen non si fa illusioni. "La distanza dalla Mercedes non è frustrante - dice a 'Marca' - ma è realistico diro che lottare per il mondiale sarà molto difficile. Magari si potrà lottare per qualche vittoria, ma pensando a tutta la stagione è complicato pensare che si possa rimontare perché si possono cambiare poche cose nei motori. Non voglio raccontare favole, sono onesto e chiaro: l'unica cosa da fare è continuare a lavorare per essere migliori di loro e ridurre il gap. Ma non credo che saremo capaci di recuperare un secondo in qualifica, magari saremo un po' più veloci degli altri e un po' piu' lenti della Mercedes ma cercheremo di ridurre questa distanza ed essere ancora più vicini". Anche per questo, pensando ... Leggi su ilfogliettone

