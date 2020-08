Veneto, l’eurodeputato di Fdi candida il genero alle Regionali: “Ha sposato mia figlia quindi è più affidabile degli altri candidati” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non è un segreto per nessuno che Sergio Berlato, eurodeputato al quarto mandato, sostenga la lobby dei cacciatori. Anzi, nei suoi molti anni di una militanza politica piuttosto articolata – sempre nel centro-destra e da sei anni approdata a Fratelli d’Italia – ha costruito le sue fortune proprio sull’appoggio delle “doppiette” venete, diventandone un punto di riferimento, ricambiato con valanghe di preferenze (alle Europee 2019 ne ha ottenuto 19mila). Adesso Berlato ha deciso di riversare quel patrimonio di consensi a beneficio del genero che a Bruxelles ha svolto per lui la funzione di “assistente locale”, con uno stipendio di 27 mila euro all’anno. Vincenzo Forte, che ha 38 anni, è di origini romane, e si è trasferito a Vicenza dopo il matrimonio con la figlia ... Leggi su ilfattoquotidiano

