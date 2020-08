Veneto, i distinguo di Zaia sui leghisti che hanno chiesto il bonus: “Non ricandidarli? Prima voglio parlarci, ci sono casi e casi” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Luca Zaia si prepara a salvare il suo vice Gianluca Forcolin? Il dubbio nasce da quanto ha detto il governatore del Veneto: “Prima di decidere voglio parlare con ognuno di loro. Io una decisione ce l’ho già in testa, ma li conosco, sono veneti, Prima voglio sentirli”. Sul far del mezzogiorno, in diretta all’esterno della sede della Protezione Civile a Marghera, ha introdotto un elemento di cautela e di riflessione sulla non ricandidatura alle prossime elezioni regionali dei tre leghisti coinvolti nel pasticciaccio dei 600 euro di bonus per le partite Iva danneggiate dall’emergenza Covid-19. Poche ore Prima il segretario Lorenzo Fontana era stato tassativo: ... Leggi su ilfattoquotidiano

L’enorme esplosione avvenuta a Beirut il 4 agosto ha fatto riparlare del nitrato d’ammonio e di dove e come viene stoccato. Non è la prima volta che se ne discute: dopo che nel settembre del 2001 era ...

«Hanno fatto una grandissima sciocchezza». Il commissario veneto Lorenzo Fontana parla poco, quasi niente. Lo tsunami che sta squassando il Carroccio veneto non si è ancora placato. Mancano le «audizi ...

