Venerdì sapremo i nomi dei furbetti del Bonus. Tridico convocato alle 12 davanti alla Commissione Lavoro della Camera (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si terrà venerdì alle 12 in Commissione Lavoro alla Camera l’audizione del presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, sulla vicenda dei Bonus per le partite Iva che sarebbero stati chiesti e ottenuti da alcuni deputati nell’ambito delle misure per l’emergenza Covid-19. Sarà questa, dunque, la sede in cui sarà chiesto a Tridico di fornire i nomi dei parlamentari coinvolti. L'articolo Venerdì sapremo i nomi dei furbetti del Bonus. Tridico convocato alle 12 davanti alla Commissione Lavoro ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì sapremo Venerdì sapremo i nomi dei furbetti del Bonus. Tridico convocato alle 12 davanti alla Commissione Lavoro della Camera LA NOTIZIA