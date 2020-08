Venerato: "Nuovo terzino sinistro proposto al Napoli: giocherà lunedì contro l'Inter " (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nel corso di Kiss Kiss Napoli è Intervenuto l'esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: "C'è un nome Nuovo per la corsia mancina dell'ultimissima ora. Leggi su tuttonapoli

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'esperto di mercato Rai, Ciro Venerato: "C'è un nome nuovo per la corsia mancina dell'ultimissima ora. L'agente Claudio Vigorelli ha proposto al Napoli Myk ...Oggi in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, al programma Radio Goal, ha ripreso la parola l’esperto di mercato RAI Ciro Venerato per parlare ancora sul discorso “terzino sinistro” in casa Napoli. Dopo ave ...