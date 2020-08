Vendita di bevande alcoliche: arriva la nuova ordinanza del sindaco Festa (Di mercoledì 12 agosto 2020) nuova ordinanza del Comune di Avellino sulla Vendita di bevande alcoliche . In particolare, il sindaco Festa ordina: a, dalle ore 21.00 il divieto di Vendita per asporto di bevande alcoliche di ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Vendita bevande Vendita di bevande in vetro, alle 22 scatta il divieto ad Alghero Alghero Eco Scontro legale sulla movida: il Comune di Parma la spunta al Consiglio di Stato

La guerra dei decibel fra un bar di via Sauro e il Comune ha fatto tappa al Consiglio di Stato. Lo scorso 14 luglio i giudici hanno accolto la versione dell'Amministrazione comunale in parziale riform ...

Vallo: stop ad ogni attività di intrattenimento, spettacolo e svago per gli esercizi pubblici

VALLO DELLA LUCANIA. Il sindaco, Antonio Aloia, ha firmato un’ordinanza con durata fino al 30 settembre salvo proroga, rivolta ai pubblici esercizi e circoli privati autorizzati alla somministrazione ...

