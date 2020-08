Veicoli rimossi su piazzale del fosso, la minoranza: 'Si rimborsino i cittadini' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il gruppo di minoranza del comune di Barga "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, interviene dopo la rimozione dei mezzi avvenuta lunedì sul piazzale del fosso. "Un assessore - ... Leggi su lagazzettadelserchio

buongior1 : RIMOSSI TRE VEICOLI IN VIA SAN FEREOLO -

Ultime Notizie dalla rete : Veicoli rimossi

Genova24.it

Menlo Park ha rimosso 35 account e tre pagine Facebook, oltre a 88 profili Instagram, che facevano parte di una troll farm e si spacciavano per sostenitori afroamericani di Donald Trump diffondendo fa ...Incidente stradale sulla strada provinciale della Trappola, a pochi chilometri da Grosseto, nel pomeriggio di ieri. Per cause in corso di verifica da parte della polizia municipale di Grosseto, un’aut ...