Varese, professoressa morta sul divano di casa: il corpo ritrovato dalle figlie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questa mattina una scoperta scioccante per due bambine di 8 e 12 anni che una volta sveglie, hanno visto una scena inimmaginabile. Le piccole sono arrivate nel soggiorno e hanno visto la loro mamma: era riversa sul divano, senza vita. Al suo fianco il compagno, incosciente ma ancora vivo. La donna di 48 anni, una professoressa di inglese invece, era morta. A nulla sono valsi i soccorsi arrivati nella villetta a pochi chilometri da Varese. Le piccole hanno subito chiamato il 118 ma la loro mamma era già morta. La professoressa sarebbe morta in seguito all’assunzione di un miscuglio di sostanze stupefacenti e alcol. La donna viveva da 30 anni in paese e lavorava come insegnante di lingue in alcuni istituti fra Parabiago e Legnano, nel Milanese. Il ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Varese professoressa Varese, professoressa muore di overdose: la trovano le figlie di 8 e 12 anni Corriere della Sera Varese, professoressa morta sul divano di casa: il corpo ritrovato dalle figlie

Questa mattina una scoperta scioccante per due bambine di 8 e 12 anni che una volta sveglie, hanno visto una scena inimmaginabile. Le piccole sono arrivate nel soggiorno e hanno visto la loro mamma: e ...

Varese, professoressa muore per overdose: a trovarla le figlie di 8 e 12 anni

Riversi sul divano, immobili al primo piano di una villa nel centro del paese, a una manciata di chilometri da Varese. Lei, 48 anni, E. G., era priva di vita. Il suo compagno, a poca distanza, incosci ...

Questa mattina una scoperta scioccante per due bambine di 8 e 12 anni che una volta sveglie, hanno visto una scena inimmaginabile. Le piccole sono arrivate nel soggiorno e hanno visto la loro mamma: e ...Riversi sul divano, immobili al primo piano di una villa nel centro del paese, a una manciata di chilometri da Varese. Lei, 48 anni, E. G., era priva di vita. Il suo compagno, a poca distanza, incosci ...