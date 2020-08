Valtellina, frana causata da bomba d’acqua travolge auto: morti due adulti e una bambina, grave piccolo di 5 anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dalla Lombardia, precisamente dalla Valtellina, arriva notizia di un incidente terribile. Una frana a Chiesa Valmalenco ha travolto una macchina su cui viaggiavano una coppia, il figlioletto di 5 anni e una bimba – amica del piccolo – i cui genitori viaggiavano dietro l’automobile travolta. La frana improvvisa, causata da una bomba d’acqua di qualche minuto, ha travolto la macchina e per i due genitori e la bimba non c’è stato niente da fare. Recuperato e ricoverato in ospedale in gravissime condizioni il bimbo. LEGGI ANCHE >>> Il cavallo morto di caldo alla Reggia di Caserta, Europa Verde denuncerà il titolare della carrozza I genitori della bimba hanno ... Leggi su giornalettismo

