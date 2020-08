Valle Cannobina, anziano disperso da tre giorni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il turista tedesco era uscito con la moglie per un'escursione sul Monte Giove, ma si sono persi di vista Leggi su media.tio.ch

quotidianopiem : Coppia di escursionisti tedeschi dispersi in Valle Cannobina: ritrovata la moglie, nessuna traccia del marito - alcinx : RT @LaStampa: Soccorsi complicati dalle poche informazioni ricevute. - LaStampa : Soccorsi complicati dalle poche informazioni ricevute. - Vivodisogniebas : RT @serenel14278447: Nessuna traccia di marito e moglie dispersi da lunedì sera in valle Cannobina - serenel14278447 : Nessuna traccia di marito e moglie dispersi da lunedì sera in valle Cannobina -