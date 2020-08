Vaccino anti-Covid, la ministra Teresa Bellanova: ‘Deve essere obbligatorio’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dal 24 agosto all’Istituto Spallanzani prende il via la sperimentazione del Vaccino anti-Covid. L’Istituto era alla ricerca di volontari sani, ma solo in due giorni hanno aderito 3.000 persone. Leggi anche: Spallanzani, cercasi volontari per il Vaccino anti-Covid: ecco a quanto ammonta l’indennità Ed è proprio sul Vaccino che la ministra Teresa Bellanova con il suo partito, Italia Viva, ha deciso di lanciare una petizione affinché questo diventi obbligatorio. ‘Ogni giorno arrivano notizie incoraggianti sul fronte Vaccino anti-Covid. I ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando senza sosta. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

ItaliaViva : ? FIRMA LA PETIZIONE ? Il vaccino anti Covid, quando sarà disponibile, dovrà essere reso obbligatorio Perché tut… - HuffPostItalia : Renzi lancia una petizione online per l'obbligatorietà del vaccino anti-Covid - marcodimaio : Sono quasi 3mila i nostri connazionali che si sono offerti volontari per la prima sperimentazione del #vaccino anti… - UgoBrera06 : RT @Addioegrazieper: Mentre si dibatte la mancanza di revisione del vaccino russo anti #coronavirus, il suo nome è significativo: #SPUTNIK5… - FlutraZandolfi : RT @Addioegrazieper: Mentre si dibatte la mancanza di revisione del vaccino russo anti #coronavirus, il suo nome è significativo: #SPUTNIK5… -