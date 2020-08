Va in discoteca senza attendere l'esito del tampone. L'assessora: "Reato di epidemia per chi contagia" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Fa il tampone dopo il viaggio in Grecia e senza aspettare l’esito poi va in discoteca: è accaduto lo scorso fine settimana al locale Seven Apples di Marina di Pietrasanta, una frazione di Pietrasanta, in provincia di Lucca. La ragazza, una ventenne pisana, il giorno dopo aver trascorso la serata in compagnia di amici è risultata positiva al Covid-19. A riportare i dettagli della vicenda è La Nazione. Da poco tornata da una vacanza a Mykonos. Sbarcata dall’aereo, ha fatto il tampone anti-Covid in un laboratorio privato, per tranquillità. Ma non ha aspettato i risultati e sabato è andata a ballare in Versilia. È asintomatica, come capita per lo più ai giovani contagiati, che però possono infettare altre persone. ... Leggi su huffingtonpost

Fa il tampone dopo il viaggio in Grecia e senza aspettare l’esito poi va in discoteca: è accaduto lo scorso fine settimana al locale Seven Apples di Marina di Pietrasanta, una frazione di Pietrasanta, ...

