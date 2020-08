Usa, Trump e Biden vincono le primarie: sfida ufficialmente aperta (Di mercoledì 12 agosto 2020) In Usa, sia Joe Biden che Donald Trump, vincono le rispettive primarie: ora la sfida per un posto alla Casa Bianca è ufficialmente aperta. Era nell’aria e forse, anzi quasi sicuramente, non vi erano dubbi. Joe Biden e Donald Trump vincono le rispettive primarie. Biden diventa così, a tutti gli effetti, il candidato democratico alla Casa Bianca per le prossime elezioni che si terranno il 3 novembre 2020. Dall’altra parte, quella repubblicana, viene riconfermato Donald Trump, come da copione. Una proforma, giusta. Un modo per scegliere, interamente e direttamente, i due candidati che si preparano a rappresentare grosse fette della popolazione ... Leggi su bloglive

