USA Breaking news del 12 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Oggi, 12 agosto, ci giungono tante nuove notizie dagli USA. Last news del 12 agosto Trump: accordo con Moderna per 100 milioni di dosi di vaccino Il presidente Trump ha annunciato che gli USA hanno raggiunto un accordo con Moderna per 100 milioni di dosi del vaccino anti-covid. La stessa società Moderna ha confermato l’accordo. … Leggi su periodicodaily

GmrVolpe : RT @agenzia_nova: #Breaking #Biden ha scelto la sua vice. In caso di vittoria contro #Trump la numero due alla Casa Bianca sarà la senatric… - la_gaudino : RT @agenzia_nova: #Breaking #Biden ha scelto la sua vice. In caso di vittoria contro #Trump la numero due alla Casa Bianca sarà la senatric… - agenzia_nova : #Breaking #Biden ha scelto la sua vice. In caso di vittoria contro #Trump la numero due alla Casa Bianca sarà la se… - valentinadigrav : RT @danieledann1: ?? #Baltimora: Esplosione per fuga di gas causa il crollo di diverse abitazioni. Al momento si registra un morto e due fer… - danieledann1 : ?? #Baltimora: Esplosione per fuga di gas causa il crollo di diverse abitazioni. Al momento si registra un morto e d… -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking USA Breaking news dell' 11 agosto 2020 Zazoom Blog A Giffoni con Stallone e Daisy Ridley

Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la `Jedi´ Daisy Ri ...

Cinque cose da sapere sulle mascherine usa e getta e sull’inquinamento marino da plastica

La pandemia di Covid-19, con la produzione di miliardi di mascherine monouso, guanti e altri dispositivi di protezione, bottiglie di disinfettante per le mani e imballaggi per alimenti, ha dato un dur ...

Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la `Jedi´ Daisy Ri ...La pandemia di Covid-19, con la produzione di miliardi di mascherine monouso, guanti e altri dispositivi di protezione, bottiglie di disinfettante per le mani e imballaggi per alimenti, ha dato un dur ...