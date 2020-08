Usa, Biden sceglie la ‘combattente’ Kamala Harris come sua vice (Di mercoledì 12 agosto 2020) ROMA – La senatrice democratica Kamala Harris e’ stata proposta alla vicepresidenza dal candidato Dem alle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti previste per novembre, Joe Biden. Leggi su dire

fattoquotidiano : Elezioni Usa, Biden sceglie Harris come sua vice. Afroamericana con mamma indiana: chi è la donna voluta dallo sfid… - Corriere : Kamala Harris vice di Biden: sarà lei la prima donna nera candidata come vicepresidente Usa - marcodimaio : Un grosso in bocca al lupo da questa parte del mondo a Kamala Harris, prima donna afroamericana a correre come Vice… - PatrizSarda : RT @Corriere: Kamala Harris vice di Biden: sarà lei la prima donna nera candidata come vicepresident... - lorenzino902 : Usa 2020: Biden sceglie Kamala Harris come vice -