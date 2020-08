USA, Biden sceglie Kamala Harris per la sua vicepresidenza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nel caso in cui Joe Biden vincesse le elezioni, Kamala Harris sarebbe la sua vicepresidente. Sarà la prima donna di colore alla Casa Bianca Nemmeno il tempo di continuare il dibattito con Donald Trump, che Joe Biden annuncia già il suo asso nella manica. Infatti, nell’eventuale squadra presidenziale del candidato democratico degli USA c’è spazio per una new entry. Alla fine Kamala Harris, senatrice della California, è stata scelta proprio dall’ex vicepresidente a sua volta come sua vice. Nel roster democratico, dunque, ci sarà spazio per la prima volta per una donna di colore alla Casa Bianca. Il 3 Novembre l’ex collega di Obama proverà a strappare la Casa Bianca a Donald Trump. “Come presidente sei chiamato a fare ... Leggi su zon

fattoquotidiano : Elezioni Usa, Biden sceglie Harris come sua vice. Afroamericana con mamma indiana: chi è la donna voluta dallo sfid… - Corriere : Kamala Harris vice di Biden: sarà lei la prima donna nera candidata come vicepresidente Usa - marcodimaio : Un grosso in bocca al lupo da questa parte del mondo a Kamala Harris, prima donna afroamericana a correre come Vice… - NuovoFaceMag : Chi è #KamalaHarris • Ritratto della prima donna afroamericana candidata (da #JoeBiden) alla vicepresidenza #Usa.… - ideadestra_ : #KamalaHarris diventerà la prima donna a diventare presidente #USA nella storia #USA Considerando il livello di riconglionimento di #Biden -