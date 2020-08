Usa, bambino di 8 anni disabile ammanettato dalla polizia: la video-denuncia dell’avvocato della famiglia. Polemiche sui social (Di mercoledì 12 agosto 2020) La polizia degli Stati Uniti finisce di nuovo nella bufera dopo un video pubblicato sui social, risalente a due anni fa. Nelle immagini un bambino di 8 anni “con disabilità”, come dichiarato dalla famiglia, viene “arrestato” dalla polizia di Key West: gli agenti prima lo fanno mettere con la faccia contro il muro, poi provano ad ammanettarlo, ma con fatica perché i polsi sono troppo piccoli. A pubblicare la video-denuncia l’avvocato per i diritti civili Ben Crump, legale della famiglia del piccolo, conosciuto anche per aver rappresentato diversi afroamericani in cause contro la polizia dopo il ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Usa, bambino di 8 anni disabile ammanettato dalla polizia: la video-denuncia dell’avvocato della famiglia. Polemich… - Noovyis : (Usa, bambino di 8 anni disabile ammanettato dalla polizia: la video-denuncia dell’avvocato della famiglia. Polemic… - Ecatetriformis : RT @Blackmb7passi: In usa si arrestano bambini di otto anni. Avete letto bene, OTTO ANNI Il bambino si è rifiutato di 'sedersi bene' come l… - tedpanski : RT @Blackmb7passi: In usa si arrestano bambini di otto anni. Avete letto bene, OTTO ANNI Il bambino si è rifiutato di 'sedersi bene' come l… - KeblogIT : USA, polizia arresta bambino in lacrime con bisogni speciali a scuola: “Andrai in prigione” -