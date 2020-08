Usa 2020: Harris, è battaglia per l'anima della nazione (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 12 AGO - "Siamo in una battaglia per l'anima di questa nazione. Ma insieme, è una battaglia che possiamo vincere": lo twitta la sen. Kamala Harris, a poche ore dal suo debutto ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - fattoquotidiano : Elezioni Usa, Biden sceglie Harris come sua vice. Afroamericana con mamma indiana: chi è la donna voluta dallo sfid… - petergomezblog : Coronavirus, impennata di casi in Germania: 1.226 in un giorno, mai così alti dal 9 maggio. Negli Usa registrati 46… - iconanews : Usa 2020: Harris, è battaglia per l'anima della nazione - PoliticaNewsNow : USA 2020, Trump ironico su Harris: 'È il tipo di rivale che tutti vorrebbero' -