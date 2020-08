‘Uomini e Donne’, la verità di Sammy Hassan sui rumor che lo vorrebbero vicino alla sua ex moglie (Video) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo aver a lungo letto e udito il vociferio dei rumor, l’ex corteggiatore e scelta di Giovanna Abate, Sammy Hassan, ha sfruttato i propri profili social per raccontare la propria verità. Negli ultimi giorni, infatti, in tantissimi hanno accusato il ragazzo di aver preso in giro tutti e di non aver mai interrotto la storia con la sua ex moglie, nonché la mamma del piccolo Christian. Voci che dapprima Sammy ha lasciato correre, salvo poi sentire la necessità di dire la propria, anche in maniera colorita, stanco di sentire critiche e menzogne sulla sua sfera privata: Che ne pensate delle sue parole? Siete d’accordo con Sammy? L'articolo ‘Uomini e Donne’, la verità di Sammy Hassan sui ... Leggi su isaechia

