Una Vita, anticipazioni oggi 12 agosto: Raphael è un impostore! (Di mercoledì 12 agosto 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 12 agosto 2020. Che cosa vedremo oggi nell’episodio su Canale 5 alle 13.45? Emilio indaga sull’identità del nuovo pretendente di Cinta. Ma, al di là della gelosia, i suoi sospetti erano fondati: il giovane non è un ricco industriale! Perchè ha mentito alla Dominguez? Genoveva tenta di baciare Antonito, ma il Palacios non si mostrerà minimamente interessato alla donna e non intenderà tradireArticolo completo: Una Vita, anticipazioni oggi 12 agosto: Raphael è un impostore! dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

chetempochefa : 'Non ci è dato restare a lungo su questa Terra. Quando vedete una stella cadente esprimete un desiderio e pensatemi… - chetempochefa : “Mia madre ha conservato la sua ironia fino all’ultimo: è stata la sua chiave di vita. È stata una donna che ha cre… - La7tv : #inonda Inno di Mameli al #Papeete, Furio #Colombo: 'Evento miserabile, non può che essere ricordato come una delle… - DavLucia : RT @DonatoMarinelli: La mia alba è meravigliosa, nel suo fulgido bagliore un rinnovato senso di libertà per dimenticare l'urgenza della vit… - mimmopesce1 : Ieri serata speciale con il mio amico di una vita, Gianni Morandi. #amicodeivip #amicidifamiglia #amicidimaria… -