Una Vita, 12 agosto 2020: anticipazioni puntata di oggi. Antonito nei guai (Di mercoledì 12 agosto 2020) Una Vita, 12 agosto 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 12 agosto 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 13:40. Antonito è stato accecato dall’affare del banco americano. Ha deciso di investire, anche se Ramon e Lolita non sono per niente d’accordo. Capita la situazione, Genoveva ha provato a sedurre il giovane Palacios per avvicinarlo all’affare. Lui però, rifiutando le avances, ha rassicurato la Salmeron sulla sua intenzione di investire. Per farlo, vorrà vendere il brevetto per le macchine da caffè. Ma il fato rovinerà tutto: ... Leggi su zon

