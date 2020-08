Una frana ha travolto un'auto a Chiesa Valmalenco, tre morti (Di mercoledì 12 agosto 2020) AGI - Tre persone - una coppia di Varese e una bambina, figlia di amici anche loro varesotti - sono morte e altre due sono rimaste ferite travolte da una frana a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio. Le vittime erano a bordo di un'auto con un altro bambino di 5 anni, il figlio della coppia, ricoverato in codice rosso. Un uomo di 49 anni ha riportato una contusione all'addome ed è stato trasportato all'ospedale di Lecco. Stando a quanto riferito dal 118, la frana è stata causata da una bomba d'acqua che si è abbattuta intorno alle 17 in località Chiareggia a quota 1.600 metri, sopra l'abitato di Chiesa Valmalenco, e ha travolto la vettura trascinandola nel greto di un torrente. Diverse squadre di vigili del fuoco, per un totale di venti uomini ... Leggi su agi

