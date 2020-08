Una fanatica complottista 'trumpiana' verso un seggio al Congresso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Lei è un'altra rappresentante del degrado reazionario di un'manità retrograda e profondamente piena di odio. Un'imprenditrice Usa che ha espresso sostegno per la teoria complottista QAnon, diffusa tra ... Leggi su globalist

globalistIT : Una fanatica complottista 'trumpiana' verso un seggio al Congresso - cristinascat10 : @GiselleDuchen @Novella_2000 i commenti delle fans d Demet?Quelli sono ok? - MaestroMiyagi3 : @FrancescaCphoto @Corriere Parlerá di politica, e sarà una nuova fanatica del Pd..... - pvsassone : RT @RosiPolimeni: Finito adesso di parlare con una cliente brasiliana fanatica di Bolsonaro che mi dice che il problema Covid non esiste, t… - 60_cla : RT @RosiPolimeni: Finito adesso di parlare con una cliente brasiliana fanatica di Bolsonaro che mi dice che il problema Covid non esiste, t… -

Ultime Notizie dalla rete : Una fanatica Una fanatica complottista 'trumpiana' verso un seggio al Congresso Globalist.it Una fanatica complottista 'trumpiana' verso un seggio al Congresso

Lei è un'altra rappresentante del degrado reazionario di un'manità retrograda e profondamente piena di odio. Un'imprenditrice Usa che ha espresso sostegno per la teoria complottista QAnon, diffusa tra ...

"Una nuda brutalità degna dei nazisti": Edward Lucas sulle prove strazianti dei campi di concentramento di Pechino dedicati alla "rieducazione"...

L'alba si rompe nell'affollata cella di prigione. Non tutti dormono - le condizioni sono così ristrette nello spazio di 70 metri quadrati che 15 dei 60 detenuti devono alzarsi per dare il turno agli a ...

Lei è un'altra rappresentante del degrado reazionario di un'manità retrograda e profondamente piena di odio. Un'imprenditrice Usa che ha espresso sostegno per la teoria complottista QAnon, diffusa tra ...L'alba si rompe nell'affollata cella di prigione. Non tutti dormono - le condizioni sono così ristrette nello spazio di 70 metri quadrati che 15 dei 60 detenuti devono alzarsi per dare il turno agli a ...