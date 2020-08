UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 13 agosto 2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 13 agosto 2020:Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Linda scopre che sua figlia è in pericolo! Nuovo ingresso?Clara (Imma Pirone) appare in procinto di ritornare da Alberto (Maurizio Aiello), intanto Nunzia (Nadia Carlomagno) dovrà affrontare i propri sentimenti. Spinto dall’urgenza di assicurare alla giustizia Mariano Tregara (Lello Giulivo) e preoccupato al tempo stesso che Alberto Palladini possa creare problemi alla sua famiglia, Eugenio (Paolo Romano) prova di nuovo a parlargli. Tornano ad esserci tensioni tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro). Dopo essersi bloccata durante la pratica in reparto, Rossella (Giorgia ... Leggi su tvsoap

gelataisa_ : Inoltre sto posto è letteralmente accanto al lido dove va mia madre e dove non posso entrare quindi indovinate un p… - effehoppus : Sono stufa di vivere in un posto in cui le donne devono aver paura di andare in giro da sole. Non è giusto - MariaCr60576253 : RT @aforista_l: Vogliono un posto al sole e poi ci piantano l'ombrellone. - PalermoRossella : @AmorosoOF Tanti Auguri Amore mio, non c'é niente di più bello che sapere della tua felicità finalmente ritrovata.… - LucaCavicchi : @markorusso69 Pronto per una parte a 'Un posto al sole' -