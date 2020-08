"Un movimento senza sedi, senza tesori, senza soldi". Ecco con chi ce l'aveva Beppe Grillo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vola alto sopra le polemiche sull’abolizione del tetto al doppio mandato per Virginia Raggi (e Chiara Appendino), ma torna a farsi sentire sui temi che gli stanno più a cuore: quello della visione innovativa e rivoluzionaria del M5s. Ecco Beppe Grillo di nuovo in campo. Col suo piglio ironico subito avverte: ”“Dite al treno che io passo una sola volta...”.E’ amareggiato, racconta chi lo ha sentito nei giorni scorsi, per un’indiscrezione uscita sulla stampa che raccontava di una cena, di una riunione, tra una cinquantina di parlamentari anche di spicco, in cui sarebbe circolato una sorta di manifesto di rifondazione del movimento. Lontano da Casaleggio e da quella forma “liquida” ma anche troppo verticistica del M5s e più vicina alla struttura dei partiti ... Leggi su huffingtonpost

PaolaPisano_Min : L'isola di Capri raccomanda a residenti e turisti di dotarsi dell'app Immuni. Grazie ai Sindaci e alle Giunte dei C… - ansia_tw : Ma veramente ancora c’è chi si lascia turlupinare da questo ??? - zazoomblog : Venezia senza grandi navi per tutto il 2020: protestano i lavoratori il movimento No Grandi navi canta vittoria -… - HuffPostItalia : 'Un movimento senza sedi, senza tesori, senza soldi'. Ecco con chi ce l'aveva Beppe Grillo - gigiostars : @ik7zerouno @fattoquotidiano Si, cacciato.. Andrà in #Europa con lauto stipendio, sono tutti ladri nel movimento 5… -