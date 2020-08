Un fotografo d’oro. Alla corte del M5s non c’è solo Casalino (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Dia communication, un nome una garanzia. Due fratelli, una passione e compensi molto ben retribuiti. Uno si chiama Roberto, racconta Panorama, e risulta tra lo staff di diretta collaborazione come fotografo ufficiale del ministro degli esteri Lugi Di Maio. Si definisce “wedding storytelling” e Alla “ricerca della bellezza” , ma il salto tra eventi mondani e cretivi a eventi prettamente istituzionali ha richiesto il tempo di un caffè. Sicuramente è molto più che un fotografo. Per questo la sua retribuzione, iniziata con alcuni “shooting” a esponenti del Movimento si è trasformata in contratto part-time dal valore di 35mila euro lordi l’anno. In realtà la sua collaborazione ha origini più remote e da lì ha spiccato il volo. Ha seguito la ... Leggi su ilparagone

