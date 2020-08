Un anno senza Nadia Toffa, il ricordo di Alessia Marcuzzi: «Stava male, ma al mattino mi spediva foto con i fiori» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giovedí 13 agosto sarà il primo anniversario della morte della “Iena” più amata di sempre, Nadia Toffa. Stremata dalla malattia, Nadia Toffa ha combattuto come una leonessa con tutte le sue forze. Attraverso i social ha condiviso uno sua più piccola vittoria e sconfitta: la perdita di capelli, le sedute di chemioterapia e la volontà di essere ancora un’ultima volta sul palco de “Le iene”, pochi giorni prima di morire. Su Instagram documentava dettagliatamente la malattia: «Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire». Rispondeva cosí a chi l’accusava ... Leggi su urbanpost

