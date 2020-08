UFFICIALE - SPAL, Pasquale Marino è il nuovo tecnico: contratto fino al 2021 (Di mercoledì 12 agosto 2020) La SPAL comunica di aver ingaggiato come nuovo tecnico Pasquale Marino. L'allenatore ha firmato un contratto che lo legherà al club di Ferrara fino al 30 giugno 2021, con opzione per la stagione successiva. Leggi su tuttonapoli

FERRARA. Era nell'aria, ora è ufficiale. Pasquale Marino è il nuovo allenatore della Spal. Per lui, come anticipato dalla Nuova Ferrara, un contratto valido fino al giugno 2021 con opzione per ...Come vi abbiamo raccontato ieri su pianetempoli.it della risoluzione del contratto tra Mister Marino e l’Empoli, è da poco arrivata l’ufficialità della firma del tecnico di Marsala con la Spal in sost ...