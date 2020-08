Ufficiale: Reggiana, Rossi rinnova fino al 2022 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Fausto Rossi sarà ancora un calciatore della Reggiana: per lui rinnovo del contratto fino al 2022. Lo ha comunicato la società granata attraverso una nota Ufficiale. Il centrocampista ritroverà così la Serie B (insieme alla Reggiana), dopo le esperienze in cadetteria con la maglia di Vicenza, Brescia, Pro Vercelli e Trapani. “Sono molto felice di continuare la mia esperienza con la Reggiana, che ha creduto tanto in me già dalla passata stagione”, queste le parole di Fausto Rossi nel commento sul proseguo del rapporto. Fonte: tuttoReggiana L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

