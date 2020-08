UFFICIALE - Ceduto Leandrinho al Red Bull Bragantino: lascia Napoli a titolo definitivo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ora è UFFICIALE l'attaccante brasiliano Leandrinho, arriva al Red Bull Bragantino dal Napoli. L'annuncio del club Brasiliano arriva su Twitter: "Difenderà i nostri colori per i prossimi tre anni!". Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : UFFICIALE - Ceduto Leandrinho al Red Bull Bragantino: lascia Napoli a titolo definitivo - biscardi95 : RT @juanito1897: 7 Agosto fuori dalla Chanpions League. 8 Agosto esonerato Sarri. 8 Agosto Ufficiale Pirlo. 10 Agosto ceduto Matuidi. Con… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Monza, ceduto Tomaselli - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pontedera, ceduto Semprini al Sudtirol in prestito oneroso - Torrenapoli1 : UFFICIALE Il #Brest trova il sostituto di Castelletto (25) (ceduto al Nantes), è il roccioso e forte difensore cen… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Ceduto

Tutto Napoli

E infatti... anche il 5G Cpe Pro non aggrega la B1, miei cari. Metti b7, b3 o b20 primaria + le varie altre a turno ( o tutte insieme), e segna 4G+. Se metti come secondaria B1, nada. Metti b1 primari ...Stagione conclusa per la Roma e imminente cambio di proprietà. James Pallotta ha ceduto la società a Dan Friedkin per quasi 600 milioni di euro. Passaggio completato ufficialmente, dal 31 agosto sarà ...