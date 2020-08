UCI: Mondiali Ciclismo annullati, cerchiamo soluzione alternativa (Di mercoledì 12 agosto 2020) LOSANNA, Svizzera, - A causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 , i Mondiali su strada 2020 ad Aigle-Martigny , in Svizzera , fissati per il 20-27 settembre, sono stati ... Leggi su corrieredellosport

