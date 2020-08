Ubaldo Bocci dice di aver preso i 600 euro di bonus per dimostrare che la legge era scritta male | VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Voleva dare un segnale e mostrare all’Italia intera quanto fosse fallace la legge che ha accompagnato la concessione del famoso bonus da 600 euro destinato alle partite Iva e ai lavoratori autonomi. Ospite di Agorà – su Rai 3 – torna a parlare Ubaldo Bocci, sfidante di Dario Nardella alle ultime elezioni a Firenze, consigliere comunale nel capoluogo toscano, coordinatore del centrodestra e imprenditore, dopo la ‘confessione’ arrivata nella giornata di ieri. LEGGI ANCHE > Anche Ubaldo Bocci ha preso il bonus Covid per darlo in beneficenza «Io mi rendo conto, perché poi una persona sulle cose ci ragiona e ci riflette – ha esordito Ubaldo ... Leggi su giornalettismo

