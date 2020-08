Twitter lascia decidere agli utenti chi può rispondere ai tweet: ecco come funziona (Di mercoledì 12 agosto 2020) Era la caratteristica principale del social creato da Jack Dorsey: tutti potevano rispondere, commentare o ricondividere i tweet di tutti. Fino ad oggi. Twitter infatti ha lanciato una nuova funzione che consente agli utenti di limitare la ricezione di messaggi, decidendo chi può rispondere ai loro tweet. Lo scopo è arginare i messaggi sgraditi e tutelarsi in anticipo contro molestie, bullismo e linguaggio d’odio. La novità, testata a partire da maggio, è disponibile ora per tutti gli utenti della piattaforma. Prima di pubblicare un tweet, si potrà scegliere fra tre opzioni: lasciare aperta a tutti la possibilità di rispondere, far ... Leggi su ilfattoquotidiano

Era la caratteristica principale del social creato da Jack Dorsey: tutti potevano rispondere, commentare o ricondividere i tweet di tutti. Fino ad oggi. Twitter infatti ha lanciato una nuova funzione ...

