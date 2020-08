Tv, gli opinionisti sono gli umarell della Terza repubblica (Di mercoledì 12 agosto 2020) di Luciano Messa Tre figure rimangono nella nostra olografia urbana collettiva: pensionati sulle panchine, ai tavoli da gioco e intorno alle transenne dei lavori in corso. Questi ultimi sono assurti a personaggi letterari grazie a Danilo Masotti, che una quindicina di anni fa li ribattezzò con termine bolognese “umarell” con una connotazione positiva perché segno del desiderio di partecipare alla vita sociale, ora che ne sono per gran parte esclusi, che avviene in strada e non sui media. Ma ora questi “commentatori da transenna” sono stati sostituiti dagli opinionisti televisivi e della carta stampata. Pensionati che per il loro passato di politici, intellettuali, giornalisti, docenti universitari o magistrati non ritengono opportuno esercitare il ... Leggi su ilfattoquotidiano

