Trump subito all’attacco di Kamala Harris: «Sarebbe una catastrofe per il Paese». Ma nel 2014 finanziò la sua campagna (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non ha certo perso tempo il capo della Casa Bianca. A poche ore dall’annuncio di Biden ha attaccato la sua running mate, la senatrice della California Kamala Harris. Il presidente ha definito la procuratrice una persona «falsa». Ma qualche anno fa la sua opinione era molto diversa. Era il 2014 quando il presidente americano e la figlia Ivanka Trump donarono 6mila dollari a Kamalara Harris per la sua campagna come procuratore della California. Harris in seguito ha dato quei soldi a un’organizzazione no profit che difende i diritti civili e umani per i centroamericani. August 11, 2020 «È una donna che vuole aumentare le tasse, togliere il Secondo emendamento, vuole tagliare le spese militari, colpire i veterani, ... Leggi su open.online

Corbenic : Matteo Renzi che' non verra' rieletto a niente, usa questo su facebook, ma Trump, permette tutto. Il debole si fa v… - panluc : @ricpuglisi Siccome abbiamo dei software del 1800 la scelta era: Pagare (relativamente)subito a tutti o pagare con… - SBerritta : Trump,che come i bambini, si diverte a dare soprannomi.Ha subito chiamato la Harris 'Nasty'.Ma Kamala e' un nome… - VladiMurtas : La scelta di Biden è straordinaria! Felice per @KamalaHarris Da subito è stata la mia preferita. Ora, abbattere (an… - peppe_giord : Nemmeno il tempo di annunciare la candidatura di #KamalaHarrisForVP di #Biden che #Trump parte subito all'attacco c… -